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        Bilecik Valisi Aygöl, bayramda görevli kamu personellerini ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı'nda görev yapan kamu personellerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 08:56 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:01
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        Bilecik Valisi Aygöl, bayramda görevli kamu personellerini ziyaret etti
        ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı'nda görev yapan kamu personellerine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Aygöl, çalışanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Vali Aygöl, daha sonra emniyet ve jandarma telsizlerinden geçtiği anonsla, kentin çeşitli noktalarında görev yapan kolluk kuvvetlerinin bayramlarını tebrik etti.

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