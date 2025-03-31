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        Bilecik'te tavuk çiftliği yangında hasar gördü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:59
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        Bilecik'te tavuk çiftliği yangında hasar gördü
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ahmetler ve Çatak köyleri arasında M.İ'ye ait tavuk çiftliğinde hayvanların bulunmadığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında çiftliğin bir bölümünde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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