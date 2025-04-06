Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:45 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bilecik'te şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        M.Ç, idaresindeki 11 AD 003 plakalı otomobil, Dereşemsettin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan C.B, yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan C.B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Korkunç görüntüler! Tutuklandı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Kan izlerini takip etti! Acı gerçek
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        Malezya'da yolcu uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti

        Benzer Haberler

        Bilecik'te elektrik tellerine çarpan leylek tedaviye alındı
        Bilecik'te elektrik tellerine çarpan leylek tedaviye alındı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın tutuklandı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın tutuklandı
        Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın yakalandı
        Bilecik'te kocasını boynundan yaralayan kadın yakalandı
        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı
        Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı
        Bilecik'teki merkez, sahipsiz hayvanları yuvaya kavuşturuyor
        Bilecik'teki merkez, sahipsiz hayvanları yuvaya kavuşturuyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Bilecik Valiliğini ziyaret etti