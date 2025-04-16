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        Bilecik'te dokuma sanatı uygulamalı olarak anlatıldı

        Bilecik İl Halk Kütüphanesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kültürel etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dokuma sanatı uygulamalı olarak tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:48
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        Bilecik'te dokuma sanatı uygulamalı olarak anlatıldı
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        Bilecik İl Halk Kütüphanesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kültürel etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dokuma sanatı uygulamalı olarak tanıtıldı.

        Etkinlik kapsamında geçmişte dokuma tezgahlarında üretilen bez kıyafet, peşkir, peştamal, masa örtüsü ve kilimin yanı sıra iğne oyası ve otantik çantaların yapımı gösterildi.

        Kütüphaneye ders çalışmaya ve kitap okumaya gelen öğrenci ve yetişkinler, dokuma ustalarının rehberliğinde geleneksel Bilecik bezinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

        Dokuma usta öğreticisi Güler Gül, AA muhabirine, etkinliklerin amacının kültürel mirası canlandırmak olduğunu belirtti.

        Unutulmaya yüz tutmuş olan Bilecik bezini, gençlere ve vatandaşlara tanıtmak istediklerini aktaran Gül, "Birçok kişi ilgi gösterdi, hatta bazıları tezgaha oturup denemek istedi. Biz de elimizden geldiğince anlattık ve uygulamalı gösterdik. Öğrenciler özellikle çok ilgi gösterdi, sıraya girip tekrar tekrar görmek istediler. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü birçok çocuk bu bezin ne olduğunu bile bilmiyordu." dedi.

        Etkinliğe katılan Filiz Vural ise dokuma işinin sadece el emeği değil, aynı zamanda terapi gibi olduğunu, psikolojik olarak rahatlattığını söyledi.

        Usta öğretici Çiğdem Aksu da 4 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, "Çocuklar için de bu etkinlik ilk başta oyuncak gibiydi ama zamanla merakla izlediler. İleride bu işi daha yakından öğrenmek isteyenler mutlaka olacaktır. Çünkü çok ilgi alanlarına girdi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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