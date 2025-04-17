Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası hafta sonu gerçekleştirilecek

Bilecik, 19-20 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Kentte organizasyon kapsamında 19 Nisan Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak katılımcılar, idari kayıt ve teknik kontrolün ardından konvoy halinde şampiyonanın yapılacağı Endurobil 365 Extrempark Bilecik'e hareket edecek.

Burada sıralama antrenmanları ve yarışlarla sürecek etkinliğin ilk günü, parkur tanıtım turu, jüri toplantısı, "start ve time code (TC) tablosu"nun ilan edilmesiyle tamamlanacak.

Şampiyonanın ikinci gününde parkur kontrolü, jüri toplantısı ve yarışlar yapılacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, kesin sonuçların ilan edilmesinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

- Geçen sene 20 bin seyirci ile 196 sporcu katıldı

Vali Şefik Aygöl, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin festival havasında geçeceğini söyledi.

Şampiyonaya geçen yıl yaklaşık 20 bin seyircinin katıldığını bildiren Aygöl, şöyle devam etti:

"Ayrıca 196 sporcumuz katılım gösterdi. Bu seneki hedefimiz de bunun üzerine çıkmak. Gelen rakamlar bunu çok rahat aşacağımızı gösteriyor. Bulunduğumuz parkur çok önemli bir parkur. Buradan birkaç dönümlük bir alan görüyoruz fakat bunun arka tarafında 26 kilometrelik bir yarış alanı var."

Aygöl, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'in kendi alanında Türkiye'nin en uzun parkuru olduğunu belirtti.

Söz konusu alanın çeşitli engellerle donatıldığını anlatan Aygöl, "Organizasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonunun iş birliğiyle yapıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi sadece bir yarışa değil gerçekten bir festivale davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Vali Aygöl, açıklamasından sonra parkuru gezip Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.