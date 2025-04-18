Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki Aynur U. ve 8 yaşındaki T.U. yaralandı.

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