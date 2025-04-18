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        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:10 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:28
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        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Duygu T. idaresindeki 11 ABN 955 plakalı motosikletle Zeynep T. yönetimindeki 11 SD 109 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki Aynur U. ve 8 yaşındaki T.U. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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