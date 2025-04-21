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        Pazaryeri'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:53
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        Pazaryeri'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Serkan T. idaresindeki 11 DY 146 plakalı otomobil Karaköy- Pazaryeri arasında aracın aksının çıkmasıyla direksiyon hâkimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

        Yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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