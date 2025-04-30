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        BŞEÜ'den "Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) personeline, afet ve yangına müdahale eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:28
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        BŞEÜ'den "Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi" düzenlendi
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) personeline, afet ve yangına müdahale eğitimi verildi.

        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünce kampüste düzenlenen "Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi"nde yangın anında yapılması gerekenlere dair bilgi verildiği kaydedildi.

        Eğitimde, afet bilincinin geliştirilmesi ve olası yangın durumlarında doğru müdahale yöntemlerinin öğrenilmesi amacıyla teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Deprem, yangın, sel ve heyelan gibi afet türleri, alınması gereken önlemler ve kriz anında yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatılmıştır. Eğitimin ardından, açık alanda kontrollü bir yangın senaryosu uygulanarak personele yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterilmiştir. Katılımcılar, yangın tüpü kullanımı başta olmak üzere müdahale becerilerini doğrudan deneyimlemiştir. Üniversite personeli afet ve yangın gibi acil durumlar karşısında hazırlıklı olması ve doğru müdahale yöntemleri kapsamlı eğitim ile anlatılmıştır."

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