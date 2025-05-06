Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:57 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        A.E. idaresindeki 16 UB 083 plakalı otomobil, Bilecik-Yenişehir kara yolu Pelitözü köyü kavşağında, seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Aracın motor kısmında başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Pazaryeri Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Pazaryeri Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Bilecik'te engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 7 şüpheli t...
        Bilecik'te engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 7 şüpheli t...
        Bilecik'te Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı
        Bilecik'te Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında dans gösterisi y...
        Bilecik'te "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında dans gösterisi y...
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı