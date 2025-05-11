Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı

Etkinliklerde Kılıç'a, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da eşlik etti.

Soğucakpınar, Kızılöz, Akçapınar ve Orhaniye köylerindeki şenliklere katılan Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet etti.

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