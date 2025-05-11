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        Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı

        Bilecik'te, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçeye bağlı köylerdeki Hıdırellez etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:18
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        Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Hıdırellez etkinliklerine katıldı
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        Bilecik'te, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçeye bağlı köylerdeki Hıdırellez etkinliklerine katıldı.

        Soğucakpınar, Kızılöz, Akçapınar ve Orhaniye köylerindeki şenliklere katılan Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kılıç, daha sonra katılımcı kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp onlara çiçek verdi.

        Etkinliklerde Kılıç'a, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da eşlik etti.

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