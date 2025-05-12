Bilecik'te yıldırım isabet eden ebe ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül K, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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