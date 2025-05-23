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        Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:26
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        Bilecik'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Oluklu köyünde tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 tabanca, pompalı tüfek, çift kırma av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 tabanca kartuşu ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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