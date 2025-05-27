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        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:15
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        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

        Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Müdürü Volkan Aynıgül, açılışta yaptığı konuşmada, bir yıl boyunca özveriyle çalışan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

        Halk eğitim merkezlerinin toplumun her kesiminden bireylere eğitimde fırsat eşitliği sunduğunu ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırdığını belirten Aynıgül, şunları kaydetti:

        "Bu merkezler toplumumuzun eğitim ihtiyaçlarını karşılamada, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamada son derece önemli role sahiptir. Sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı güçlendiren merkezlerdir. Merkezimizce mesleki teknik kurslar kapsamında 358 kursiyere, Türk işaret dili gibi farklı alanlarda 229 kursiyer yıl boyunca 587 kursiyere eğitim verilmiştir."

        Konuşma ve gösterilerin ardından açılışı yapılan sergiye Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.​​​​​​​

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