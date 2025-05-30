Pazaryeri ilçesinde çocuklar çömlek yapımını öğrendi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yer alan Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na katılan çocuklar çömlek yapımını öğrendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yer alan Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na katılan çocuklar çömlek yapımını öğrendi.
Osmaneli İlkokulu öğrencileri, Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki kampta çömlek çamuruyla tanışarak ilk eserlerini elleriyle yoğurdu.
Kınık Köyü Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği üyesi usta çömlekçiler, rehber öğretmenler eşliğinde çocuklara, işin inceliklerini öğretti.
Çocuklar, çömlekçilik atölyesinin yanı sıra okçuluk, dart ve doğadaki bitkileri tanıma etkinlikleriyle de eğlenceli vakit geçirdi.
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