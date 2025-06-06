Bilecik'te motosikletin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hayati tehlikeleri nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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