Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te motosikletin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te motosikletin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde Y.K.Ö, yönetimindeki 11 ACK 617 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ye çarptı.

        Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hayati tehlikeleri nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri b...
        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri b...
        Bilecik'te hasta ve yaşlılar evde aldıkları sağlık hizmetinden memnun
        Bilecik'te hasta ve yaşlılar evde aldıkları sağlık hizmetinden memnun
        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor
        Bilecik'te 6 asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor
        Bilecik'te ilçe halkı bayram arifesinde topluca mezarlık ziyaretinde bulund...
        Bilecik'te ilçe halkı bayram arifesinde topluca mezarlık ziyaretinde bulund...
        CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan bayram...
        CHP Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan bayram...
        Bilecik'te hayvan pazarında kurbanlıklara gebelik testi
        Bilecik'te hayvan pazarında kurbanlıklara gebelik testi