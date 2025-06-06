Bilecik'te motosikletin yaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin yayaya çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde Y.K.Ö, yönetimindeki 11 ACK 617 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ye çarptı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hayati tehlikeleri nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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