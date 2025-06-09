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        Bilecik'te motosikletin çarptığı genç kızın ardından sürücü de hayatını kaybetti

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın ardından sürücü de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 09.06.2025 - 22:14
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        Bilecik'te motosikletin çarptığı genç kızın ardından sürücü de hayatını kaybetti
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın ardından sürücü de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde 6 Haziran'da kullandığı 11 ACK 617 plakalı motosikletle geçirdiği kazada yaralanan Yaşar Kenan Özay (17), Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Özay'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydın'a (19) çarpmıştı. Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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