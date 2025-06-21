GÜNCELLEME - Bilecik'te erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu genç kız hayatını kaybetti
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kız yaşamını yitirdi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kız yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Bedi köyünde yaşayan Elif Nur Tüfekçi (18), evde erkek arkadaşı H.Y. (23) tarafından pompalı tüfekle karnından vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Tüfekçi, hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan H.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla öldürme" suçundan tutuklandı.
Olayın tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
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