Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, kentin 3 aylık asayiş verilerini açıkladı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer, kentin 3 aylık asayiş verilerini açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

        Vali Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, son 3 ayda 79 bin 754 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 175 şüphelinin yakalandığını söyledi.

        Ayrıca 1181 iş yeri, okul çevresi, metruk bina ile park ve bahçenin kontrol edildiğini ifade eden Sözer, "Bu süreçte 1702 olay meydana gelmiştir. 932 şüpheli yakalanmış, 66'sı gözaltına alınmıştır. 84 şüpheli faili meçhul iken yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Kabahatler Kanunu'na istinaden 26 şahsa ceza uygulanmıştır." dedi.

        Sözer, narkotik suçları kapsamında 21 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 24 zanlıdan 2'sinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını aktardı.

        Bu suçlara ilişkin aranan 1 şüphelinin de yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirten Sözer, şöyle devam etti:

        "Kaçakçılık suçlarına karşı yapılan çalışmalarda ise 10 operasyon gerçekleştirilmiş, toplam 55 şahsa adli işlem yapılmış, adli makamlarca 8'inin tutuklanmasına karar verilmiştir. 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranan 1 zanlı da yakalanmıştır."

        Göçmen kaçakçılığı suçları hakkında konuşan Sözer, "Bu çerçevede 3 bin 17 şahıs kontrol edilmiştir. 18 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemi yapılmış, 17 yabancı uyruklu şahsa toplam 427 bin 136 lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

        Sözer, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Terör suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalanmıştır. Trafik kontrolleri kapsamında 492 noktada 2 bin 836 uygulama icra edilmiştir. 128 bin 266 motorlu araç kontrol edilmiş, 45 bin 862 sürücüye idari para cezası uygulanmış, 491 araç da trafikten menedilmiştir. Ayrıca 471 ehliyetsiz, 118 de alkollü sürücü tespit edilmiştir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali

        Benzer Haberler

        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklan...
        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklan...
        Bilecik'te "turuncu kod" tatbikatı yapıldı
        Bilecik'te "turuncu kod" tatbikatı yapıldı
        Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Bilecik'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        İklim krizine dikkati çekmek için bisikletiyle yaklaşık 1600 kilometre yol...
        İklim krizine dikkati çekmek için bisikletiyle yaklaşık 1600 kilometre yol...
        Pazaryeri Demirköy'de geleneksel yağmur duası ve el sanatları sergisi düzen...
        Pazaryeri Demirköy'de geleneksel yağmur duası ve el sanatları sergisi düzen...
        Bilecik'te bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı