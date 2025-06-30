Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Gökhan Ö. yönetimindeki 16 JN 464 plakalı otomobil, Bursa-Bozüyük kara yolunun Aşağıarmutlu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa D. idaresindeki 16 NIB 54 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile Aylin Ö. sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        Yine kadın cinayeti! Leyla teyze de vahşet kurbanı oldu!
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Bilecik'te buzhane yakınında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te buzhane yakınında çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya ile Bilecik sınırındaki Kaşıkçı Mahallesi, yangında büyük zarar gör...
        Sakarya ile Bilecik sınırındaki Kaşıkçı Mahallesi, yangında büyük zarar gör...
        Bilecik'te yanan alanlar havadan görüntülendi
        Bilecik'te yanan alanlar havadan görüntülendi
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 3'üncü gününde (2)
        Bilecik Valiliği: Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol...
        Bilecik Valiliği: Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bilecik'te yangınlara ilişkin açıklamalarda...