Bilecik'te su kanalının duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde su kanalının duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde su kanalının duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İ.B. (28), idaresindeki 42 AUF 036 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Gündüzbey köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalının duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi E.N.B. (25) ve 2 yaşındaki kızı H.B, sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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