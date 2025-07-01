GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 iş ve hizmet aracıyla yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Jandarma Komutanı​​ Albay Ferdi Erbakıcı da yangın bölgesine geldi.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vezirhan beldesine bağlı Zobran Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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