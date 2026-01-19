Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan polis memuru tutuklandı

        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:57
        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan polis memuru tutuklandı
        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı.

        Zanlı polis memuru S.Y, jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.


        Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak'ta, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru H.Ç'yi dün gece silahla bacağından yaralamıştı.

        H.Ç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.Y. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

