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        Bilecik'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:49
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        Bilecik'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Günyurdu köyünde Ogün A. ile Gazi U. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gazi U, Ogün A'ya tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ogün A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobiliyle kaçan şüpheli Gazi U'yu yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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