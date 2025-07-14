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        Bilecik'te anız yangını büyümeden söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde anızda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 08:53 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:53
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        Bilecik'te anız yangını büyümeden söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde anızda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Selimiye köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 10 ekip ve Osmaneli Belediyesine ait 2 itfaiye ve 1 tanker müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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