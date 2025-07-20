Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Düzmeşe köyünde Necati Uymaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme şefliği arazözlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kullanılmaz hale gelen bina, kepçeyle yıkıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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