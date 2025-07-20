Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 08:59 Güncelleme: 20.07.2025 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde metruk bir bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Düzmeşe köyünde Necati Uymaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman işletme şefliği arazözlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Kullanılmaz hale gelen bina, kepçeyle yıkıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Sosyal medyada başladı, sonra sokağa taştı
        Sosyal medyada başladı, sonra sokağa taştı
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        'FETÖ' yalanıyla 70 yaşındaki kişiyi dolandırdılar
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Namazda kanlı pusu!
        Namazda kanlı pusu!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Galatasaray'da hedef Ederson!
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Ali Koç'tan transfer mesajı!
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekâtı açıklaması
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        ABD'li Senatörden Gazze çağrısı
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi!
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın Geyve Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindeki 3 kişi Bilecik'...
        Sakarya'nın Geyve Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindeki 3 kişi Bilecik'...
        Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi üyeleri buluştu
        Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi üyeleri buluştu
        Genç millilerin hedefi EYOF'ta kürsünün zirvesinde yer almak
        Genç millilerin hedefi EYOF'ta kürsünün zirvesinde yer almak
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Pazaryeri'nde dere yatağına düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Pazaryeri'nde dere yatağına düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı