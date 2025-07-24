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        GÜNCELLEME - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 4. gününde müdahale devam ediyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:15
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        GÜNCELLEME - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 4. gününde müdahale devam ediyor
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

        Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

        - Bilecik Valiliğinden asılsız iddialara ilişkin açıklama

        Bilecik Valiliğince, orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili olarak bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda asılsız iddialar ile ses kayıtları başta olmak üzere kamuoyunu yanıltmaya çalışan içeriklerin paylaşıldığı duyuruldu.

        Vatandaşların bu tür spekülatif bilgi ve belgelerle kamu düzenini bozmayı amaçlayan girişimlere itibar etmemelerinin büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Resmiyet ve doğruluk taşımayan bu içeriklere karşı dikkatli olunması, sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi rica olunur. Ayrıca, yangına yönelik söndürme çalışmaları sahada aralıksız şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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