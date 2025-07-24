Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 ton çöp toplandı
        Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 ton çöp toplandı
        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bilecik'te orman yangınında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Bilecik'te orman yangınında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla müdahale eden ekip, yol ken...
        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla müdahale eden ekip, yol ken...
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı