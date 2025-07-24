Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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