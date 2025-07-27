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        Coğrafi işaretli karpuzu pekmeze dönüştürerek değerini 25 kat artırdılar

        MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Marmara Bölgesi'nin coğrafi işaret tescilli karpuzunun yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, belediyenin girişimiyle üretilen karpuz pekmezi, ürüne katma değer kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:14
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        Coğrafi işaretli karpuzu pekmeze dönüştürerek değerini 25 kat artırdılar
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        MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Marmara Bölgesi'nin coğrafi işaret tescilli karpuzunun yetiştirildiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, belediyenin girişimiyle üretilen karpuz pekmezi, ürüne katma değer kattı.

        Osmaneli Belediyesi, son dönemde tarlada kilogram fiyatı 1 liraya kadar gerilen Osmaneli karpuzuna değer kazandırmak için çalışma başlattı.

        Yapılan AR-GE çalışmalarının ardından belediye bünyesindeki Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Tesisi'nde karpuz pekmezi de üretilmesi kararlaştırıldı.

        Tesiste, karpuzun suyu posasından ayrılıp sıkıldıktan sonra süzeklerden geçirilerek 7-10 saat arasında kazanlarda kaynatılıyor. Kadınlar tarafından işlenen günlük 200 ton karpuz, pekmeze dönüştürülüyor.

        Ortalama 10 kilogram karpuzdan elde edilen 1 litrelik pekmez, 250 liradan alıcı buluyor. Pekmezle katma değerli ürüne dönüşen karpuz, tarla fiyatına göre 25 kat daha fazla kazanç sağlıyor.

        - "Analizlerini yaptırdık, sonuçlar oldukça başarılı"

        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AA muhabirine, ilçenin yılda yaklaşık 70 bin ton karpuz üretimiyle Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

        Karpuz hasadının 1-1,5 aylık süreyi kapsadığını belirten Torun, şöyle konuştu:

        "Bu yıl fiyatların düşük seyretmesi ve arz fazlası nedeniyle üreticimiz zorluk yaşadı. Belediye olarak 'karpuzları nasıl değerlendirebiliriz?' Diye düşündük. Daha önce başarıyla yürüttüğümüz ayva lokumu projemiz vardı. Ayva lokumu gerçekten ulusal bir lezzet haline geldi ve hemen hemen zincir marketlerinin çoğuna girdik. Bu da çiftçiye ciddi faydalar sağladı. Karpuzda da aynı mantıkla hareket ettik ve karpuz pekmezi üretimine başladık."

        Torun, karpuz pekmezinin tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yüzde 100 karpuzdan üretiliyor, içine başka hiçbir katkı maddesi katılmıyor. 10 kilogram karpuzdan yaklaşık 1 kilogram pekmez elde ediyoruz. Böylece ürünün raf ömrünü uzatıyor ve pazarlama süresini iki yıla kadar çıkartabiliyoruz. Ayrıca depolama ve lojistik açısından da avantaj sağlıyor. Analizlerini yaptırdık, sonuçlar oldukça başarılı. Kendim de her sabah tüketiyorum. Farklı ve lezzetli bir ürün. Türkiye'nin beğeneceğine inanıyoruz. Önümüzdeki senelerde karpuz pekmezi soframızda yeni bir tat ve ürün olarak yerini almaya başlayacak, alternatif bir pazarımız olacak."

        - "Türkiye'ye Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla tattıracağız"

        Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Koordinatörü Abdullah Tetik ise coğrafi işaretli Osmaneli karpuzunun aroma ve lezzetiyle öne çıktığını ancak son dönemde üreticinin fiyat anlamında zor günler geçirdiğini söyledi.

        Belediye olarak karpuzdan katma değer oluşturabilecek bir ürün bulmaya çalıştıklarını anlatan Tetik, "Geldiğimiz nokta üreticilerimize umut olur. Çünkü son zamanlarda karpuz fiyatlarının düşüklüğünden dolayı karpuzlarını satamaz ve masraflarını çıkaramaz hale gelmişti. Üreticimizden kendilerine kar getirecek şekilde satın alarak, karpuz pekmezine dönüştürerek katma değerli bir ürün haline getirdik." ifadesini kullandı.

        Tetik, tesiste kadınların çalıştığını anlatarak, "Marka ve coğrafi işaret çalışması karpuz pekmezi üzerinden devam ediyor. Çünkü Osmaneli'nin coğrafi işaretli karpuzundan pekmez üretildi. Türkiye'ye Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla da karpuz pekmezini tattıracağız." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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