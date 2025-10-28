Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 22:09 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:09
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve yürüyüş düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla Osmaneli İtfaiye Müdürlüğü önüne kadar yürüyen gruba, balkonlardan vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

