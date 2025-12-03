Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te engellilere ayrılan alana park eden kamu aracı sürücüsüne ceza kesildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, engelli sürücülere ayrılan alana park eden İl Özel İdaresine ait otomobilin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:19
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli Ufuk D, İl Özel İdaresine ait 11 EK 805 plakalı otomobilin ilçedeki bir restoranın önünde kendilerine ayrılan alana park edildiğini fark edince, Vali Faik Oktay Sözer'e ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden ulaştı.

        Ufuk D'ye cevap veren Sözer, "Engelli vatandaşlarımızın hakları bizim her daim birinci önceliğimizdir. Sizlere tahsis edilen bu özel alanların başkaları tarafından kullanılması kabul edilemez. Gereği yapılacaktır. Selamlarımla." ifadesini kullandı.

        Vali Sözer'in talimatıyla söz konusu otomobilin şoförüne 1986 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

