Bilecik'te engellilere ayrılan alana park eden kamu aracı sürücüsüne ceza kesildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, engelli sürücülere ayrılan alana park eden İl Özel İdaresine ait otomobilin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli Ufuk D, İl Özel İdaresine ait 11 EK 805 plakalı otomobilin ilçedeki bir restoranın önünde kendilerine ayrılan alana park edildiğini fark edince, Vali Faik Oktay Sözer'e ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden ulaştı.

Ufuk D'ye cevap veren Sözer, "Engelli vatandaşlarımızın hakları bizim her daim birinci önceliğimizdir. Sizlere tahsis edilen bu özel alanların başkaları tarafından kullanılması kabul edilemez. Gereği yapılacaktır. Selamlarımla." ifadesini kullandı.

Vali Sözer'in talimatıyla söz konusu otomobilin şoförüne 1986 lira ceza kesildi.