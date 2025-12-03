Bilecik Valisi Sözer, özel gereksinimli çocuklarla sportif faaliyetlerde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla sportif faaliyetlerde bulundu.

Bilecik Sentetik Sahası'nda, Vali Sözer, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, voleybol, futbol ve badminton gibi farklı spor dallarında özel gereksinimli çocuklarla oynadı.

Her spor dalı sonrası çocuklara madalya veren Vali Sözer, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Valilik başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının farklı etkinlikler yaptıklarını ifade eden Vali Sözer, şöyle konuştu:

"Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın aileleriyle beraber olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın yaptıkları başarılar ortada, onlarla gurur duyuyoruz. İmkanları sağlama adına kurumlarımızla beraber faaliyetteyiz. Onlarla birlikte sahadayız. Gördük ki bize emek verirseniz, bize değer verirseniz, bizim farkımıza varırsanız çoğu şeyi başaracağız. Onlarda bunu gösterdiler. Bugün onların günü, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk."