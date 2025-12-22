Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:32
        F.S.K. (26) yönetimindeki 43 AAC 962 plakalı otomobil, Söğüt-İnhisar kara yolunun 9. kilometresi Çaltı köyü mevkisinde sürücünün yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Z.Ş. (69) idaresindeki 11 TC 014 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, İ.Ş. yaralandı.

        Diğer bir kazada ise H.K'nin (48) kullandığı 16 BR 494 plakalı kamyon, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Çaydere Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Söğüt ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

