Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Söğüt ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer bir kazada ise H.K'nin (48) kullandığı 16 BR 494 plakalı kamyon, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Çaydere Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

