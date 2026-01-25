Habertürk
        Bilecik'te kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 25.01.2026 - 11:53 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:53
        Bilecik'te kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bilecik'in Söğüt ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


        C.A. (43) yönetimindeki 54 AET 264 plakalı kamyon, İnhisar-Söğüt kara yolunun Çaltı köyü yakınlarında sürücünün yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen İ.T'nin (49) kullandığı 11 AAZ 869 plakalı kamyonetle çarpıştı.


        İhbar sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.T. (42), E.T. (20) ve Z.T. (5) sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

