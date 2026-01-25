Habertürk
        Bilecik'te 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu

        Bilecik'te 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu

        Bilecik kent merkezinde 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu.

        Giriş: 25.01.2026 - 22:15 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:15
        Bilecik'te 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu
        Bilecik kent merkezinde 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitede ailesiyle yaşayan ve Kastamonu'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Haktan Kösem, tatil dolayısıyla memleketi Bilecik'e geldi.

        Arkadaşlarıyla buluşmak için babasından otomobilini isteyip evden çıkan Kösem'e uzun süre ulaşamayan ailesi, Kösem'i aramaya başladı.


        Aile bireyleri, Kösem'i apartman önündeki otoparkta, çalışır vaziyetteki otomobilin içinde hareketsiz buldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kösem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kösem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

