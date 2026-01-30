Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu operasonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te uyuşturucu operasonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında bir eve ve araca düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Narkotik dedektör köpeğiyle evde ve araçta yapılan aramalarda, 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 8 sentetik uyuşturucu ecza hap, 1 gram kubar esrar, 8,5 gram kenevir tohumu, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 11 bin 225 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde güçlü kadın dayanışması
        Pazaryeri'nde güçlü kadın dayanışması
        Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı
        Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı
        Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor'a transfer oldu
        Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor'a transfer oldu
        Bilecik'te yaban domuzuna karşı sürek avı
        Bilecik'te yaban domuzuna karşı sürek avı
        Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer'den engelli bireylere destek
        Vali Sözer'in eşi Zeynep Sözer'den engelli bireylere destek
        Huzurevinde halk oyunları ile renkli anlar yaşandı
        Huzurevinde halk oyunları ile renkli anlar yaşandı