        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:19
        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.Y. (24) idaresindeki 34 NDP 550 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile otomobilde bulunan Y.E. (28) Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

