        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:35 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:35
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri gümrük kaçağı sigara ve tütün satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında iki adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 boş makaron, 2 kilo 135 gram tütün ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

