Bilecik'te Şeyh Edebali Hatıra Ormanı oluşturuldu

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle 700 çınar fidanı dikilerek "Şeyh Edebali Hatıra Ormanı" oluşturuldu.



Pelitözü Gölpark'ta Bilecik Valiliği ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda il protokolü ile öğrenciler, çınar fidanlarını toprakla buluşturup onlara can suyu verdi.



Vali Faik Oktay Sözer, gazetecilere, Bilecik'in sanayisi, tarımı ve kültürel mirasıyla öne çıkan kentlerden biri olduğunu söyledi.



Şeyh Edebali'nin "Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı" olarak bilindiğini hatırlatan Sözer, şunları kaydetti:



"Kendisinin türbesi de burada. Vefatının 700. yılı UNESCO'nun Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alındı. Biz de Valilik olarak bu kapsamda 2026'da çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de 700 çınar fidanını toprakla buluşturmaktı. Etkinliklerimiz yıl boyu sürecek."



Fotoğraf çekimiyle sona eren programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ile diğer ilgililer katıldı.

