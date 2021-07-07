Bal kabağı tarlası içine kenevir bitkisi diken şahıs yakalandı

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Bilecik'te bal kabak tarlası içine kenevir bitkisi eken 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı ve bal kabağı ile meşhur Kızıldamlar Köyü Alekse mevkiinde bir şahsın bal kabağı tarlasına kenevir bitkisi ektiği ihbarı alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığından gerekli arama kararı alınarak bölgede yapılan araştırma neticesinde bal kabaklarının arasına gizlenerek ekilmiş halde 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri el konulurken, konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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