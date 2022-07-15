Kaymakam Şahin sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarını başlattı

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Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, meydana gelen sel felaketinin ardından maddi hasar oluşan evlerde incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Bilecik’in merkez, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde meydana gelen sağanak ve dolu sebebiyle bazı ev, iş yeri ve tarım alanlarını su basmıştı. Suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Bu çerçevede Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçede hasar tespit çalışmaları yapmak üzere sahaya indi. Kaymakam Şahin, yaşam alanlarında maddi hasar oluşan vatandaşların evlerinde incelemede bulundu.

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