İl Başkanı Yıldırım tek tek ilçe teşkilatlarını gezdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe teşkilatlarını tek tek gezerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım; Söğüt, İnhisar, Yenipazar, Gölpazarı, Vezirhan, Bayırköy, Osmaneli ilçelerindeki teşkilatlara ziyaretlerde bulundu. Görüşmeler esnasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Teşkilat mensuplarıyla gündeme dair konular hakkında istişare eden Yıldırım, “2023’ü fedakarlıkla, gayretle ve emekle kazanacak, güçlü Türkiye yolundaki yürüyüşü kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.