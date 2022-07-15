Kızılay'dan sel bölgesine yardım

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketi sonrası Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi bölgeye giderek, gıda ve konserve yardımı yaptı.

Bilecik ve bazı ilçelerinde geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketi sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca ev ve iş yeri hasar görmüştü. Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi selden daha çok etkilenen Gölpazarı, Yenipazar ilçeleri ve bunlara bağlı köylerdeki afetzedelere gıda kolisi ve konserve yardımında bulundu. Şube Başkanı Sevcan Uzun, toplamda 52 afetzede ile görüştüklerini, gıda kolisi, gıda kartı ve konserve götürdüklerini, ihtiyaç durumunda ise talep edildiği takdirde kıyafet yardımında bulunabileceğini belirterek, "Kızılay olarak her zaman, en zor zamanda herkesin yanındayız" dedi.

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