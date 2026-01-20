Söğüt ilçesinde 72 yaşındaki kadını arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı. Kadının adının cinayet suçuna karıştığını öne süren zanlılar, evde bulunan ziynet eşyası ve paraların kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu kadın, eve gelen şüphelilere ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 5 bin lira verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, jandarmaya başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışma sonucunda şüphelilerin D.S, K.Y, Y.T.Y, S.K. ile E.Y.Y. olduğunu belirledi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, Bilecik, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf: AA