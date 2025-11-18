Habertürk
        Bilecik'te 3 çocuğunun annesini öldürüp intihar etti | Son dakika haberleri

        Bilecik'te karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuklarının 33 yaşındaki annesi Büşra Karlıdağ'ı öldüren 43 yaşındaki cani koca Halil İbrahim, aynı silahla kendini vurarak intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 20:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 20:49
        3 çocuğunun annesini öldürüp intihar etti
        TOKİ konutlarında ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları öne sürülen 3 çocuk sahibi Halil İbrahim Karlıdağ (43) ile Büşra Karlıdağ (33) çifti, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ, eşi Büşra Karlıdağ'a yanındaki tabancayla ateş etti. Halil İbrahim Karlıdağ, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karlıdağ çiftinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

        #Son dakika haberler
