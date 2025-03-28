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        Bilecik'te "Birlikte Üretim" projesi ile çiftçiye destek

        Bilecik'te tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kurtköy Köyü Birlikte Üretim Modeli Projesi" kapsamında çiftçilere dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtımı yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:50
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        Bilecik'te "Birlikte Üretim" projesi
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        Bilecik'te çiftçilere dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kentte tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kurtköy Köyü Birlikte Üretim Modeli Projesi" kapsamında çiftçilere dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtımı yapıldı.

        Bölgedeki ilk örneklerden biri olan proje, 3 bin 600 dekarlık geniş bir alanda uygulanacak. Proje sayesinde çiftçiler birlikte üretim yaparak tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

        Düzenlenen dağıtım töreninde katılan Vali Sayın Şefik Aygöl, üreticilerle bir araya gelerek projeye dair değerlendirmelerde bulundu ve bu modelin bölgedeki tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sunacağını belirtti.

        Projeyle birlikte çiftçilerin dayanışma içinde üretim yaparak daha verimli bir tarım modeli benimsemeleri amaçlanıyor.

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