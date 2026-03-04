Bilecik'te kuyumcuyu soygunu
Bilecik'te, bir kuyumcu dükkanını soydukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı
04.03.2026
Bilecik'te kimliği belirsiz şüpheliler, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının kepenklerini açarak içeri girdi. Kısa süre sonra dışarı çıkan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Çalınan ziynet eşyalarının değeri, yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
