        Bilecik'te kuyumcuyu soygunu

        Bilecik'te kuyumcuyu soygunu

        Bilecik'te, bir kuyumcu dükkanını soydukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı

        Giriş: 04.03.2026 - 06:38
        Bilecik'te kuyumcuyu soygunu
        Bilecik'te kimliği belirsiz şüpheliler, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının kepenklerini açarak içeri girdi. Kısa süre sonra dışarı çıkan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

        AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

        Çalınan ziynet eşyalarının değeri, yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10'uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı

        Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı. Polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğren...
