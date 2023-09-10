Bilecik'te yıldırım isabet etmesi sonucu ormanda yangın çıktı
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Merkeze bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sarp ve kayalık alandaki yangına helikopterle havadan müdahale eden ekipler, bölgedeki kayalıklardan dolayı karadan müdahalede zorlanıyor.
Ekipler, 3 gün önce de yangın çıkan bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.