Bilecik'te yol kenarında cansız beden bulundu
Bilecik'te yol kenarında karnından bıçaklanmış, yabancı uyruklu bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Bilecik kent merkezindeki Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi yakınlarındaki Şehir Ormanı önünde, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye rastlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekipler, söz konusu kişinin Suriye uyruklu M.E.H. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Karın bölgesinden bıçaklandığı anlaşılan M.E.H'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.