BİLGİ Mimarlık’ın yürütücülüğünde tasarlanan üç eser Venedik Bienali’nde

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Fulya Akipek ve Prof. Dr. Tuğrul Yazar’ın koordinatörlüğünü üstlendiği üç eser, dünyanın en prestijli mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda sergileniyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, küratörlüğünü Ceren Erdem ve Bilge Kalfa’nın üstlendiği “Yerebasan” başlıklı sergi kapsamında yer alan çalışmalar; toprak yapı malzemeleri, dijital tasarım teknolojileri ve sıkıştırılmış toprak yapım yöntemlerini bir araya getirerek sürdürülebilir mimarlık yaklaşımına dikkat çekiyor. Bienalde sergilenen üç eserin Fibrobeton tarafından yeniden üretilen prototipleri, 23 Kasım 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

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Sergide yer alan ilk proje Komün-Aksiyon Duvarlar / Common-Action Walls (CAW), 2017 yılında Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali (IABA) için geliştirdi.

Prof. Dr. Tuğrul Yazar ve Doç. Dr. Fulya Akipek’in yürütücülüğünde hayata geçirilen projeye; Dilek Yürük, Gizem Akgün, Işıl Çokuğraş, Özgül Öztürk Aksu ve Serkan Uysal gibi pek çok araştırmacı ve akademisyen katkı sağladı. Projeye; Çağatay Bilsel, Uğur Turgut ve Sinem Serap Duran ile Antalya Mimarlar Odası, Rainbird ve Fibrobeton da destek verdi.

Bienalde öne çıkan bir diğer eser ise, BİLGİ’nin Öncelikli Alanlar Araştırma Projeleri Destek Programı (BİLGİ RDI) desteğiyle yürütülen ve Gözlem Evi olarak tasarlanan BIRE-PAN Araştırma Projesi. 2023 yılında tamamlanan projeye, BİLGİ Mimarlık, İnşaat Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden akademisyenlerin yanı sıra, TÜBİTAK-MAM, Yapı Biyolojisi Enstitüsü ve Kerpiç Network gibi kurum ve uzmanlar katkı sağladı. Projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Fulya Akipek üstlenirken Prof. Dr. Tuğrul Yazar, Prof. Dr. Hatice Gülen, Doç. Dr. Büşra Aktürk ve Doç. Dr. Muammer Özbek projede araştırmacı olarak yer aldı. REKLAM Serginin üçüncü projesi, 2024 yılında BİLGİ Mimarlık Fakültesi’nde uluslararası bir yaz çalıştayı olarak gerçekleştirilen Robotic Earth Crafts II (REC II) projesi. Toprak temelli yapı tekniklerini dijital üretimle buluşturan çalıştay, Doç. Dr. Fulya Akipek, Prof. Dr. Tuğrul Yazar, Nilüfer Kozikoğlu, Abdullah Mallah ve Halit Mallah’ın koordinasyonunda yürütüldü. Çalıştaya BİLGİ Mimarlık Fakültesi’nin yanı sıra Türk Tasarım Vakfı ve ABS Alçı destek verdi.