Bilgi ve belge yönetimi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Bilgi ve belge yönetimi bölümü iş imkanları

Veri hacmi her iki yılda bir ikiye katlanırken, doğru bilgiyi doğru zamanda bulmak hem kurumlar hem bireyler için stratejik öneme sahip. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, kayıtların toplanması, organizasyonu, saklanması, erişimi ve uzun süreli korunmasını sağlamak üzere tasarlanmış dört yıllık lisans programıdır. Öğrenciler kütüphanecilik mirasını dijital ortamın dinamikleriyle harmanlayarak kataloglama standartlarından bulut tabanlı kurumsal içerik yönetimine, doküman güvenliğinden veri görselleştirmeye kadar geniş beceriler kazanır. Zorunlu stajlar sayesinde ulusal arşivler, kamu kütüphaneleri, medya arşivleri ve özel sektör bilgi yönetim birimlerinde uygulama yaparak mesleğe hazır hale gelirler.

REKLAM

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NEDİR

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü nedir sorusu, kurum içi ve dışı bilgi akışını düzenleyen, fiziksel-dijital tüm belgelerin yaşam döngüsünü yöneten disiplin olarak özetlenebilir. Müfredatta kayıt yönetimi, kataloglama ve sınıflama, bilgi erişim sistemleri, arşiv teorisi, dijital koruma, veri tabanı tasarımı, bilgi hukuk ve etiği, araştırma yöntemleri gibi temel modüller yer alır. Öğrenciler MARC, Dublin Core, XML ve JSON-LD gibi standartlarla katalog kaydı oluşturmayı, OAI-PMH ve IIIF protokolleriyle veri paylaşımını, Fedora ve DSpace gibi açık kaynak arşiv yazılımlarını kullanmayı öğrenir. Ayrıca yapay zekâ destekli otomatik konu atama, optik karakter tanıma (OCR) ile dijitalleştirme ve fotoğraf arşivlerinde yüz tanıma projeleri gibi seçmeli dersler, bölümü çağın gereksinimleriyle güncel tutar.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL REKLAM Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl? Program sekiz yarıyıldır. İlk yıl bilgi bilimine giriş, bilgi-iletişim teknolojileri, temel kataloglama ve sınıflama dersleri verilir. İkinci yılda kayıt yönetimi, metadata tasarımı, veri tabanı temelleri ve istatistik dersleri öne çıkar. Üçüncü sınıf dijital kütüphaneler, arşiv yönetimi, bilgi erişim sistemleri, kullanıcı araştırmaları, bilgi hukuku ve açık bilim politikaları gibi ileri modülleri içerir. Dördüncü sınıfta öğrenci, kurumsal bilgi yönetimi, dijital koruma stratejileri, yapay zekâ ile belge sınıflandırma ve proje yönetimi seçmeli dersleri alır; ulusal arşiv, müze veya bilgi yönetimi danışmanlık firmasında en az iki ay staj yapar. Bitirme projesi kapsamında bir kurumun arşiv envanterini dijital ortama aktararak erişim arayüzü geliştirir. BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları ne iş yapar? Kütüphane ve arşivlerde veri tabanı kurar, kataloglama standartlarını uygular, dijitalleştirme projelerini yönetir. Kurumsal içerik yönetim sistemlerinde belge sınıflandırma ve erişim yetkilendirmesi yapar, bilgi güvenliği politikalarına uyumluluk denetler. Araştırma merkezlerinde bilimsel veri kümelerini düzenler, açık erişim dergilerinin metadata kontrolünü sağlar. Medya şirketlerinde fotoğraf-film arşivi yöneticisi olarak içerik etiketleme ve telif izleme işlemleri yürütür. Yapay zekâ şirketlerinde eğitim verisi küratörü görevinde etik veri seçimi yapar. Hukuki e-keşif projelerinde belge inceleme takımlarına liderlik eder.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları iş olanakları bakımından Milli Kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, belediye kütüphaneleri, üniversite kütüphane ve bilgi merkezleri, müze dokümantasyon birimleri ve araştırma enstitülerinde geleneksel roller bulur. Özel sektörde bankalar, sigorta şirketleri, hukuk büroları ve sağlık kuruluşları, belge ve kayıt yönetimi uzmanı istihdam eder. Yayıncılık ve medya şirketleri dijital arşiv yöneticisine, yazılım firmaları bilgi mimarı ve veri küratörüne ihtiyaç duyar. Uluslararası kuruluşlar (UNESCO, IFLA) kültürel miras dijitalleştirme projelerinde bilgi uzmanı çalıştırır. REKLAM BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları nerede çalışır? Ankara ve İstanbul’daki ulusal arşiv ve kütüphaneler, e-Devlet kapısının elektronik belge yönetim sistemi, büyük holdinglerin bilgi yönetim departmanları, dijital medya arşivleri, müze ve sanat kurumlarının dijital varlık yönetimi birimleri, üniversitelerin açık erişim ofisleri, blok zinciri tabanlı tapu arşiv projeleri, start-up’ların veri etiketleme laboratuvarları başlıca çalışma ortamlarıdır. Akademik kariyer isteyen mezunlar bilgi yönetimi, dijital koruma veya veri bilimi yüksek lisans programlarına devam edebilir.